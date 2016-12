Mesditën e 30 dhjetorit, kryeministri Edi Rama do të zhvillojë konferencën trradicionale të fundvitit me median. Përmes një njoftimi në rrjetet sociale, Rama bën me dije se konferenca tradicionale e fundvitit, kesaj radhe do te zhvillohet live ne Facebook&Twitter, ne te njejten kohe me bashkebisedimin me gazetaret. Pyetjet tuaja mund t’i postoni duke filluar qe tani, me hashtagun#EdiRamaPËRGJIGJET