Liverpooli frenohet në shtëpi përballë Southmapton

Liverpooli kishte mundësinë të hidhte një hap të sigurt drejt realizimit të objektivit Champions, por skuadra e Klopp u bllokua në “Anfield Road” përballë Southamtponit. “Të kuqtë” nuk shkuan më shumë se sa një barazim 0-0 kundër “shënjtorëve”. Coutinho provoi pas 23 minutash lojë, por tentative e tij nuk provokoi asnjë shqetësim për Forster. Pak më vonë ishte bashkëatdhetari i tij Firmino që nisi një të djathtë e cila u ndal edhe një herë me qEtësi nga portieri anglez.

Në minutën e 42-të ishte rradha e Emre Can të tentonte, sërish Forster nuk e pati të vështirë ta bllokonte sferën. Mesfushori gjerman me origjinë turke provoi përsëri në fillimin e të dytës duke mos gjetur kuadratin. Megjithatë mendoi mbrojtësi i Southamptonit Stephens për ti dhuruar mundësinë e artë Liverpoolit.

23 vjeçari preku një top me krahun e djathtë brënda zonës duke shkaktuar penallti. Jack Milner nga pika e bardhë u hipontizua nga gjigandi 2 metra e 1 cm , Fraser Forster.

Me mjaft intuit dhe saktësi gardiani 29 vjeçar i cili kuptoi anën e goditjes dhe devijoi duke shpëtuar portën e Southamptonit. 11 metërshi i parë i shpërdoruar këtë sezon nga 8 goditjet e marra përsipër nga Milner. ” Të kuqtë” provuan më vonë me Coutinhon, por gjuajtja e brazilianit ishte edhe një herë shumë e lehtë për portierin e “shënjtorëve”. Në shansin e rradhës Sturridge lëvizi mjaft mirë , megjtihatë gjuajtja e tij nuk kishte forcën e duhur dhe u ndal nga Forster.

Numri 15 tentoi përsëri, kësaj rradhe pa gjetur kuadratin. Ofensiva e Liverpoolit vijoi me Lallanën, edhe ky i fundit nuk i dha potencën e duhur gjuajtjaes, portieri i Southamptonit kontrolloi pa vështirësi. 3 minuta nga fundi Emre Can goditja e Emre can përfundoi jashtë kuadratit. Në mbyllje skuadra e Claude Puel në kundërsulm për pak realizoi golin e befasisë, por Mignolet në një farë mënyrë ndali vrapimin e Tadic. Ndërkohë veshi petkun e heroit Fraser Forster kur në shtesë devijoi tentativën me kokë të Marko Grujic duke i dhuruar pikën Southamptonit brënda në “Anfield Road”.