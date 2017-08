Lufta e Kylie Jenner me famën: Dua vetëm që të zhdukem

Ajo ka qenë yll i televizioneve që në moshën 9-vjeçare kur reality show “Keeping Up With The Kardashians” ishte shumë i ndjekur në televizione.

Dhe tani, 10 vite më vonë, Kylie Jenner u ka treguar fansave se kush është në të vërtetë në shfaqjen e saj të re “Life Of Kylie”. Në serinë e parë, ajo i ka treguar mikeshës së saj më të mirë Jordyn Woods mërzitjen e saj me famën duke u shprehur: “Unë dua vetëm që të zhdukem.”

Ndërsa gjatë serisë së ditës së dielë, bukuroshja ka folur më një terapist rreth luftës së saj me famën dhe të qenit në qendër të syve të publikut.

“Kur rriteni përpara kamerave, njerëzit ndihen sikur ju njohin. Unë sigurisht nuk e kam zgjedhur këtë jetë por nuk do të them që nuk jam përshtatur me këtë mënyrë jetese,”-tha sipërmarrësja e re, duke pranuar se aktivitetet e saj në mediat sociale e bëjnë atë edhe më të famshme.

“Nuk më pëlqen e gjithë vëmendja.”