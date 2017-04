Luiza Gega nënshkruan kontratë njëvjeçare me Fenerbahçen

Departamenti i Atletikës i klubit të Fenerbahçes nënshkroi kontratë njëvjeçare me atleten 28-vjeçare shqiptare, Luiza Gega.

Në një deklaratë të bërë në faqen zyrtare të klubit verdhekaltër thuhet se ”Departamenti i Atletikës ka arritur një kontratë njëvjeçare me atleten Gega, e datëlindjes 5 nëntor 1988”.

Në deklaratë ndër të tjera thuhet se atletja, e cila mban rekordin kombëtar të Shqipërisë në stilin e distancës së mesme, ka dalë e dyta në Kampionatin Evropian të zhvilluar në vitin 2016 dhe se ajo ka fituar medaljen e parë për vendin e saj në këtë kampionat.

Gjithashtu është njoftuar se Luiza Gega do të dalë në pistë për herë të parë me fanellën e Fenerbahçes në garat e Superligës që do të zhvillohen më 6-7 qershor në Ankara./ATA/