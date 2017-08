Mahnit bosi i duhanit, poston foto nudo të gruas dhe dy dashnoreve

Manjati i duhanit “Candyman”, Travers Beynon ka tronditur internetin pasi ka postuar një foto me gruan e tij të zhveshur dhe dy dashnoret teksa bëheshin gati për në shtrat.

Manjati i Bregut të Artë habiti ndjekësit në Instagram pasi imazhi paraqiste tre gratë e zhveshura që shtriheshin përgjatë shtratit të tij natën e së dielës, shkruan Dailymail.

Fotoja shoqërohej me mbishkrimin “Të shkosh në shtrat si…”, dhe shumë shpejt u pëlqye nga më shuam se 16.000 përdorues të Instagram që i komentonin me zili, komente të tipit, “Ti je me të vërtetë shumë me fat”.

I lindur në Melburn në vitin 1972, Beynon është trashëgimtari i perandorisë së shitjes me pakicë të cigareve FreeChoice.