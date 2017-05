Martohet modelja e Victoria Secret, Miranda Kerr

Modelja e njohur e Victoria Secret, Miranda Kerr është martuar me themeluesin e rrjetit social, Evan Spiegel në një ceremoni private.

“Për një dasëm të vogël, ka patur shumë përgatitje. Dasma dhe pritja ishin intime, por e mbushur me klas. Miranda ka qenë shumë e përfshirë. Ajo ka shije të mirë dhe e dinte mirë cfarë donte. Ajo është shumë e ëmbël dhe ishte shumë e entuziazmuar se do martohej me Evan,” – tha një burim i afërt për People.

Kishte të tjerë që thonin se ajo dukej si një princeshë e vërtetë. Mendohet se në dasmën e tyre të shtunën në Los Angeles morën pjesë 40 të ftuar që ishin familjarët dhe miqtë e ngushtë. Kjo nuk është hera e parë që modelja martohet, pasi ka patur edhe një martesë që mori fund me Orlando Bloom, nga e cila ka një fëmijë.

Nuk janë publikuar pamje nga dasma, dhe nuk dihet nëse do ketë ndonjë fotografi nga ana e tyre në rrjete sociale.