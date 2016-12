Masat për festat e fundvitit – Çako: Kontrolle të shtuara në institucione, listë personash nën vëzhgim – See more at: http://www.oranews.tv/vendi/cako-kontrolle-te-shtuara-ne-institucione-liste-personash-nen-vezhgim/#sthash.VHcw0HCX.dpuf

Për të garantuar rendin dhe sigurinë gjatë ditëve të festave, Policia e Shtetit përforcon shërbimet. Drejtori i Policisë Haki Çako thotë se efektivët kanë edhe një listë me personat që duhet të mbajnë nën vëzhgim. Nën monitorim janë edhe institucionet e rëndësisë së veçantë. Policia e Shtetit ka kaluar në shërbim të përforcuar të gjitha njësitë e saj, për të mbajtur nën kontroll ditët e festave të fundvitit. Drejtori i Policisë së shtetit, Haki Çako, konfirmon se është bërë një shtim i forcave të policisë, kryesisht në institucionet e rëndësisë së veçantë. Çako: Policia e Shtetit ka hartuar një plan masash të detajuar me të gjitha strukturat e saj. Policia e Shtetit do të jetë e pranishme në të gjitha ambjentet, prej disa ditësh është e vendosur në masa të përforcuara që do të sigurojë të parandalohen të gjitha incidentet ose aksidentet e mundshme por dhe në luftë të vazhdueshme kundër të gjithë veprimtarive të tjera që synojnë cënimin e rendit dhe sigurisë. Jashtë vëmendjes së efektivëve nuk do duhet të jenë as emrat e personave që janë listuar nga Drejtoria e Policisë për tu mbajtur në vëzhgim. Çako: Masat e fundvitit do të jenë më të përforcuara sigurisht, vazhdon puna normale e Policisë së Shtetit me investigimin, hetimin dhe mbikqyrjen e të gjithë personave ose subjekteve të veprave penale. Sikurse të gjithë qytetarët kanë vënë re, në kryeqytet është parë një shtim i punonjësve të policisë të shpërndarë në kryqëzime, apo pika strategjike vrojtimit të përcaktuar nga policia. Përpos ruajtjes së rendit, ndalimin e incidenteve apo aksidenteve, Forcat Speciale si objektiv të punës kanë edhe monitorimin e situatave për grupe terroriste. – See more at: http://www.oranews.tv/vendi/cako-kontrolle-te-shtuara-ne-institucione-liste-personash-nen-vezhgim/#sthash.VHcw0HCX.dpuf