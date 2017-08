Ministrat teknikë dorëhiqen, por në detyrë deri në krijimin e qeverisë së re

Ministrat teknikë, të ardhur nga Partia Demokratike në qeverinë Rama nuk do të ikin, pavarësisht se dorëheqja e tyre ka mbërritur në tryezën e kryeministrit. Ata do të qëndrojnë në detyrë, deri në krijimin e qeverisë së re “Rama2”. Channël Onë ka bërë një vëzhgim në dikasteret që drejtohen nga teknikët, nga ku ka rezultuar se në to mbizotëron heshtja, influencuar nga kaosi që është krijuar, për shkak të lëvizjeve, apo edhe marrja e pushimeve verore nga nëpunësit.

Ministrat teknikë të propozuar nga Partia Demokratike dhanë dorëheqjen, por në zbatim të Kushtetutës do të qëndrojnë në detyrë deri në formimin e qeverisë së re, me Kryeministër Edi Ramën.

Ministrat teknikë u dorëhoqën tre muaj pas paktit Rama-Basha për garancinë e zgjedhjeve parlamentare të qershorit.

Kabineti teknik i kryesuar nga zv Kryeministrja Ledina Mandia mësohet se dorëzoi edhe dokumentin e zgjedhjeve, ku pretendohet edhe për krime zgjedhore.

Channel One bëri edhe një vëzhgim në dikasteret ministrore.

Heshtja e institucioneve si duket nuk vjen vetëm nga pushimet, por më shumë nga dorëheqjet e ministrave… dhe në raste të tilla një lajm i tillë shoqërohet edhe me kaos në administratë…