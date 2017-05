Ministrat teknikë, opinionistët: “Fanti spathi” karta e lojës

Ndryshimet e fundit në qeveri, të vendosura pas marrëveshjes së arritur mes liderit demokrat, Lulzim Basha dhe kryeministrit, Edi Rama është shenjë e krijimit të një “fanti spathi” nga politika në vend, çka nënkupton krijimin e dy poleve dhe mënjanimin e partive të vogla.

I këtij mendimi është analisti, Apollon Baçe i cili në një intervistë të dhënë për Channël One sjell në vëmendje edhe një krahasim, ku thotë se shqiponja është një trup me dy koka dhe jo dy shqiponja me një stomak.

Për ministrat teknikë të propozuar nga opozita, Baçe thotë se, janë emra pa spikatje politike, çka do të ndikojë pozitivisht në proçesin zgjedhor dhe mund ti japë fund akuzave për manipulime të zgjedhjeve.

Sa i përket paktit mes mazhorancës dhe opozitës, Baçe thotë se ndikimi do të jetë pozitiv për vendin, por se të dyja palët kanë përgjegjësi.

Për Baçen, ministrat por edhe drejtorët e rinj teknikë do të jenë kujdestarë të etikës në zgjedhje dhe në këtë kontekst pritet që ndikimi i tyre në mospërdorimin e administratës publike të jetë i konsiderueshëm.