Mourinho thumbon Conten: Nuk humbas flokët duke folur për të

Vjet tërhoqën vëmendjen e mediave në ligën angleze me episodet e tyre ku sulmonin njëri-tjetrin me deklarata, sa që në një përballje mes skuadrashu desh të debatonin në fushë me tone të larta.

Ndërsa këtë vit “lufta” mes dy trajnerëve ka nisur ende pa filluar sezoni i ri i Premier League. Bëhet fjalë për dyshen Mourinho- Conte.

Trajneri i Chelsea gjatë një konference për shtyp paralajmëroi skuadrën e tij kampione që të shmangte “një sezon Murinho” dhe kundërpërgjigja e trajnerit portugez nuk vonoi dhe erdhi pikërisht atje ku i dhemb më shumë italianit: duke marrë si referencë që dikur ish-mesfushori i Juventusit ka bërë një transplant flokësh.

“Nuk e di, unë mund t’i përgjigjem në shumë mënyra. Por unë nuk do të humbas flokët e mia duke folur për Antonio Konten”, ironizoi ish-tekniku i bluve të Londrës.