Natyra ka planet e saj mizore!

Kur bëhet fjalë për video amatore të insekteve dhe merimangave, Australia është vendi i duhur për t’i filmuar ato.

Kjo video e marrë në Sidnei. tregon një merimange të madhe Huntsman, duke u zvarritur për vdekje nga një grerëz merimangë.

Grerëzat merimangë janë një emër i zakonshëm i grerëzave në familjen Pompilidae.

Të dy invertebrorët helmues gjenden shpesh në të gjithë Australinë, por kur angazhohen në beteja, shpesh janë grerëzat që fitojnë. Pickimi i tyre paralizues u lejon grerëzave të ushqehen me merimangat e mëdha dhe t’i përdorin ato si inkubatorë të gjallë.

Entomologi nga Muzeu i Viktorias, Patrick Honan shpjegon se merimangat Huntsman fillimisht paralizohen nga grerëzat dhe më pas i zvarrisin ato në foletë e tyre me baltë, ku një vezë e vetme e tyre vendoset brenda barkut të merimangës.

Pasi veza çel, larva ha merimangën e gjallë nga brenda jashtë, duke lënë organet vitale të konsumohen të fundit në mënyrë që merimanga të mbetet gjallë dhe e freskët – sa më gjatë që të jetë e mundur.

Vera është sezoni i mbarështimit për grerëzat e merimangës, prandaj është e mundur që viktima po zvarritet drejt fatit në dukje të tmerrshëm, por nuk do ta dimë kurrë këtë sepse natyra ka plane të tjera.

Pas vështirësisë së grerëzës për të tërhequr drejt folesë prenë e saj, një shpend i madh i quajtur ibis, rrëmben me sqepin e tij të gjatë të dyja speciet e vogla.