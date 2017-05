Ndryshken medaljet e fituara në Lojrat Olimpike të Rio-s

Më shumë se 80 atletë amerikanë kanë dërguar medaljet e fituara në Lojrat Olimpike të Rio-s në selinë e Komitetit Olimpik të SHBA-së që tu dorëzohen organizatorëve të lojrave.

Ky vendim ka ardhur pasi me kalimin e kohës medaljet e tyre janë ndryshkur, kanë shfaqur pika të zeza dhe shumë dëmtime të tjera.

Amerikanët, duke përfshirë mundësit që kanë fituar medaljen e artë Kyle Snyder dhe Helen Maroulis, janë ndër të paktën 100 oplimpistë nga e gjithë bota me medalje të dëmtuara, ka raportuar USOC të martën.

USOC mësoi rreth problemeve në dhjetor dhe iu drejtua të gjitha federatave sportive amerikane në janar për të filluar procesin. Medaljet do të zëvëndësohen me të reja por disa prej fituesve nuk duan ta bëjnë këtë gjë pasi janë të lidhur shpirtërisht me ato.

“Ata kanë ofruar t’i zëvendësojnë ato. Nuk jam i sigurt nëse dëshiroj ta zëvendësoj”,- ka thënë Walsh-Jennings, fituesja e tre medaljeve të arit për The Associated Press.