Neymar tek PSG, Barça konfirmon largimin, të premten zyrtarizohet

Francezët do paguajnë klauzolën prej 222 mln eurosh

Transferimi më i shtrenjë në historinë e futbollit do të zyrtarizohet ditën e premte. Neymar do të kalojë tek PSG për 222 milion euro. Lëvizja që është shndërruar në epiqëndrën e merkatos europiane tashmë pret vetëm firmën mbi kontratë pasi Barcelona ka konfirmuar se braziliani ka kërkuar largimin nga klubi katalanas.

” Neymar i shoqëruar nga babai dhe përfaqësuesi e tij u paraqitën në zyrat e klubit mëngjesin e sotëm dhe komunikuan vendimin e tyre për tu larguar nga Barcelona. Në këto pozita klubi bën të ditur se lojtari do të largohet nëse paguhet klauzola e kontratës së tij që konsiston në 222 milion euro”-kjo ishte komunikata për mediat e lëshuar nga “azulgranët”.

Tashmë është gjithçka gati, madje përfaqësuesi i futbollistit Wagner Ribeiro ka konfirmuar se PSG do të kalojë shumë shpejt shifrën e 222 milion eurove në llogarinë e Barcelonës, teksa Neymar do të nënshkruajë një marrëveshje 5 vjeçare nga e cila do të përfitoj 30 milion euro në sezon. 25 vjeçari pasi udhëtoi nga Dubai për në Barcelonë, tashmë është larguar nga qyteti spanjoll në drejtim të Londrës. Neymar u transferua nga Santos tek Barça në vitin 2013 duke u shndërruar në një prej lojtarëve kryesorë tek skuadra katalanase sëbashku me Messin dhe Luis Suarezin.