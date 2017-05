Këngëtarja e njohur Nicki Minaj ka nxjerrë videon e re muzikore të këngës së “Regret in Your Tears”.

34 vjeçarja shfaqet më seksi seç duhet dhe me skena tepër të nxehta në këngën e re.

Në video këngëtarja nxjerr në pah format e saj mahnitëse dhe shfaqet shumë provokative, në shoqërinë e një mashkulli.

Kënga “Regret in your tears”, thuhet se i dedikohet marrëdhënies së dështuar të 34 vjeçares, me Meek Mills.