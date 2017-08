Nis rituali i Haxhit

Kjo është skena e ditës së sotme në Mekë.

Dy milionë myslimanë nga e gjithë bota filluan të mblidhen në malin Arafat për kulmimin e elegrinazhit të haxhit në Arabinë Saudite. Helikopterët fluturuan rreth zonës së njohur si Jabal el-Rahma – ose Mali i Mëshirës – pranë Mekës.

Të veshur me të bardha, pelegrinët mund të shiheshin duke ngjitur anët e kodrës dhe duke marrë pozicione për t’u lutur në shkëmbinj të nxehur nga dielli në mëngjes.

Të tjerët u vendosën në çadra të improvizuara përgjatë anës së rrugës.

Dita e dytë e haxhit, një domosdoshmëri për të gjithë myslimanët përjashtuar ata me aftësi të kufizuara, i kushtohet lutjes dhe reflektimit.

Arafati është vendi ku myslimanët besojnë se Profeti Muhamed ka dhënë predikimin e tij të fundit rreth 14 shekuj më parë pasi udhëhoqi ithtarët e tij në pelegrinazh.

“Unë u ngjita natën e kaluar dhe u luta, fotografova dhe thirra familjen dhe miqtë”, tha Maia, 32-vjeçare nga Xhakarta.

Noura Sulieman, një pelegrin nga Filipinet, tha se kishte qenë në haxh shumë herë më parë dhe ishte përsëri këtu për t’u lutur për familjen e saj.

Nuk kishte shkuar ora akoma 10 dhe temperaturat kishin kaluar 30 gradë.

“Ne kemi vendosur 326 ambulanca në rrugën e pelegrinazhit në mënyrë që ata të mund të kujdesen për të sëmurët shumë shpejt”, tha Meshal Alanazi i Gjysmëhënës së Kuqe.

Në mbrëmje, pelegrinët do të udhëtojnë në Muzdalifa ku do të qëndrojnë natën para se të marrin pjesë në gjuajtjen me gurë të djallit.

Rituali në Ura e Jamaratit ishte skena e një rrëmuje në vitin 2015 që mori jetën e 2,300 pelegrinëve – fatkeqësia më e madhe në historinë e haxhit.