Njerëzit duhet të largohen nga Toka brenda 100 viteve nëse duan të mbijetojnë. Ky është parashikimi i ri i Stephen Hawking.

Fizikati i njohur ka prodhur sistemin e paralajmërimit të apokalipsit dhe është kthyer me një afat të rishikuar.

Në nëntor profesori i jepte njerëzimit atë që të gjithë e menduan si një afat të frikshëm, gjetjen e një planeti tjetër për të jetuar brenda 1000 vjetëve. Ndërsa tani ai pretendon se Nëna Tokë do ta vlersonte nëse njerëzit do të mblidhinin gjërat e tyre dhe të largoheshin shekullin e ardhshëm.

Në një dokumentar të BBC-së Hawking do të testojë teorinë e tij se njerëzimi duhet të gjejë një planet tjetër ose do të zhduket brenda 100 viteve të ardhshme.

Dokumentari i Stephen Hawking “Expedition New Earth”, do të transmetohet këtë verë si pjesë e sezonit veror të BBC-së “Tomorrow’s World” dhe do të tregojë se aspiratat e Hawking-it nuk janë aq imagjinare sa duken, sipas BBC.