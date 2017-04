Njihuni me miliarderen me të vogël në botë

Seksi, 20 vjeç dhe miliarderia më vogël në botë. Ajo quhet Alexandra Andresen.

Alexandra nga Norvegjia ka një trashëgimi prej 1.2 miliardë dollarë pasi babai i saj Johan Andresen i transferoi 42 % të aksioneve të kompanisë së tij Ferd në vitin 2007 dhe 42% motrës së saj më të madhe Katharina.

Nëse do ti hidhni një sy llogarisë së saj në Instagram të saj do të gjeni foto të vendeve luksoze ku ajo kalon pushimet, festave të mrekullueshme me miqtë e saj, si edhe shumë foto kuajsh, pasi asaj i pëlqen të kalërojë.