Operacioni – Spanjë, vriten 5 të dyshuar në sulmin e dytë, një oficer qëlloi 4 prej tyre

Një sulm i dytë ka goditur Spanjën në orët e para të mëngjesit, ku pas një shpërthimi zjarri me policinë kanë vdekur 5 të dyshuar si terroristë.

Ngjarja ndodhi në qytetin bregdetar ‘Cambrils’, rreth 120 larg sulmit të parë në Barcelonë ku humbën jetën 13 persona nga përplasja me një furgon.

Gjashtë persona dhe një oficer policie janë plagosur pasi u goditën qëllimisht nga një makinë, ndërsa 2 prej tyre janë në gjendje të rëndë. Një nga oficerët ka arritur të qëllojë katër prej tyre.

Ora 2:52: Autoritetet zyrtare njoftuan se një oficer vrau katër të dyshuar.

Ora 10:45: Sipas ‘Cuba Debate’, katër kubanë janë plagosur në sulm.

Ora 9:45: Sipas El Pais, një gazetar katalanas konfirmoi se të dyshuarit që humbën jetën në sulm mbanin eksplosive të rreme.

Ora 08:59: Një automjet tip audi A3 është fotografuar këtë mëngjes pranë portit. Mendohet të jetë mjeti me të cilin po lëviznin 5 terroristët që ndërruan jetë.

Sipas mediave të huaja, ata ishin të pajisur me breza eksplosive që thuhet se ishin të rreme.

Ata u zbuluan nga forcat e policisë gjatë një kontrolli sigurie në zonën e portit, që është i populluar me turistë.

Policia katalanase ka njoftuar se ‘terroristët’ e vdekur në Cambrils, sulmi me furgon në Barcelonë dhe shpërthimi në një shtëpi në Alcanar ku mbeti i vdekur një person janë të lidhura me njëra-tjetrën.

Autoritetet thonë se sulmi në Cambrils është i lidhur me sulmin terrorist në Barcelonë.

Sipas ‘The Guardian’ nuk dihet nëse sulmuesit janë ndër 5 të dyshuarit të vrarë.