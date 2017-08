Paralajmërimi – Fundi 2017- fillimi 2018 rrezikohemi nga tërmetet. T’i lutemi Zotit

Zjarret dhe shkrumbimi i hektarëve të tërë me pyje duke rrezikuar edhe banesa është emergjenca aktuale, por jo e fundit.

Instituti i Gjeoshkencave dhe Emergjencat civile raportojnë për rrezikun që i kanoset vendit nga tërmete, të ngjashme me ato të viteve 1967, marrë si kohë në konsideratë e përafërt me situatën aktuale atmosferike.

Në takimin me Shtabin e Emergjencave në prefekturën e Tiranës, Shemsi Prenci tha se është koha të marrim masa për ditët e vështira që e presin vendin si tërmetet dhe përmbytjet.

Fundi i vitit 2017 dhe fillimi i vitit 2018, për Shqipërinë përkojnë me vitet e rrezikshmërisë së lartë të tërmeve.

Shemsi Prençi:“Pas një vere të nxehtë dhe të zgjatur lind një problem i rrezikshëm. Së pari, duhet të kemi parasysh që periudha e ripërsëritjes së tërmeteve është me kohë dhe limite të përcaktuara.

Duke llogaritur tërmetet e vitit ’67 në periudhën e kthimit një herë në 50 vite, ne përkojmë me vitet e rrezikshmërisë së lartë të tërmeteve në territorin e Shqipërisë në të dy korridoret Elbasan, Tiranë, Dibër, Shkodër , Korcë etj.

Ne duhet të jemi të kujdesshëm në raport me situatat e pritshme , kanë nisur lëkundjet e para të tërmetit në rajonin e Elbasanit, kryesisht janë shfaqur në Qukës. Do t’i lutemi Zotit të mos ketë pasoja por ne gjithsesi duhet të jemi të përgatitur sepse normalisht ekziston rreziku i tërmeteve në 2017 dhe në fillim të 2018 siç parashikohet dhe nga Gjeoshkenca është”

Sa i takon situates së zjarreve dhe temperaturave të larta Prenci tërhoqi vëmendjen

Shemsi Prençi:“Situata do të vazhdojë sipas raportit të Gjeoshkencës deri më 15 shtator. Por deri në fund të gushtit duhet të jemi të bindur që temperaturat do i kemi ekstreme, që do të varijojnë nga 37 deri në 42 gradë dhe normalisht kjo është një situatë që kërkon sakrifica, angazhim dhe rritjen e përgjegjësisë.

Bashkitë duhet të nisin punën për pastrimin e kolektorëve dhe kanaleve pasi vjeshta sipas parashikimeve pritet të jetë me shira intensive.

Prefekti i qarkut të Tiranës, Admir Abrija tha pushteti vendor i duhen më shumë fonde e buxhet për të përballuar emergjencat.

Admir Abrija: “Dua të ngrej një problematikë që kryesisht është parë në pjesën e planifikimit buxhetor të pushteti lokal. Duhet ajo pjesë e buxhetit që është e përcaktuar në ligj të lihet posaçërisht për emergjencat civile. Duhet që të përballojmë situata emergjente në kohë reale dhe duhet të kemi fonde për ti përballuar.”

Në betejen më flakët, Emergjencat Civile thanë se jo në të gjitha raste kanë patur bashkëpunim të mirë dhe efektiv me pushtetin vendor; ndërsa theksuan se po bëhet gjithçka që situata të vihet në kontroll, dhe më e rëndësishme është shpëtimi i jetëve njerëzore.

Tërmetet e vitit 1967 në Shqiperi

30 nëntor 1967- Njihet si tërmeti më i rëndë në Shqipëri. Ra në Dibër e Librazhd duke shkatërruar 177 fshatra, ku gjetën vdekjen 12 veta dhe 174 të tjerë u plagosen.

Karakteristike e këtij tërmeti ishte thyerja e tokës me gjatësi mbi 10 kilometra e zhvendosja vertikale e dheut deri në 50 centimetra.