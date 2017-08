Paris Saint-Germain mposht 3-0 Gungamp, Neymar vulos takimin

Paris Saint-Germain ka fituar 3-0 në fushën e Gungamp, në këtë takim realizoj golin e 3-të dhe Braziliani Neymar, futbollisti me i shtrenjtë në historinë e futbollit, i cili u ble për 220 mln euro nga Barcelona. Klubi Parizien mban vendin e parë me plot 6 pikë pas dy ndeshjeve të fituara.

Paris Saint-Germain ka mposhtur në transfertë 3-0 Guingamp në javen e 2-të të Ligue 1 dhe udhëheq kampionatin me 6 pikë të plota. Në pjesën e parë skuadra parizine dominon takimin por nuk arrin të shënojë pas mbrojtjes së fortë të ngjeshur të vendasve. Fillimisht Edison Cavani, merr nje top nga Neymar, në min e 14 të takimit duke provuar portën por portieri e largon topin me vështirësi. Përsëri Parisi ushtron presion në minutën e 34 të takimit Neymar kroson për mbrojtësin Marquinjo. Ky i fundit e dërgon topin në traverse. Me shifrat e barabarta mbyllet 0-0 pjesa e parë.

Me rifillimin e pjesës së 2-të mbrojtësi Ikoko shënon autogol në portën e tij duke kaluar në avantazh skuadrën e Parisit. 8 minuta me vonë Parisi dyfishon rezultatin në 2-0, kësaj radhe është Edison Cavani. Pas një topi të marrë nga Neymar, uruguajani nuk e ka të vështirë të shënojë. Për të vulosur takimin në 3-0 mendoi braziliani Neymar i cili realizoi në minutën e 82 golin i parë të tij personal në Ligue 1.