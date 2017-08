Përforcimet e Milanit, Klubi kuqezi një hap larg Kalinic, largohet Bacca

Nicola Kalinic me shumë gjasa do të jetë përforcimi më i fundit i Milanit në këtë hapësirë të merkatos. Sulmuesi ka qënë gjithnjë në listën e dëshirave të trajnerit Vincenzo Montella i cili e ka pasur nën urdhërat e tij kur drejtonte Fiorentinën. Klubi kuqezi dhe ai vjollcë janë shumë pranë akordit përfundimtar dhe gjasat janë që shtrëngimi i duarve të vij brënda pak ditësh. Pika kyçe që ka bindur Fiorentinën ka qënë përfshirja në bisedime e të drejtave të Luca Antonellit që do të kalojë në Firenze, pra Milani do ti paguajë Fiores 20 milion euro plus kartonin e mbrojtësit të majtë i cili pëlqehet shumë nga trajneri i “vjollcëve” Stefano Pioli. Megjithëse drejtuesit toskan vijojnë të kërkojnë 25 milion euro, gjasat janë që akordi të gjendet shumë shpejt. Vetë lojtari kroat e ka shprehur prej kohësh dëshirën për të veshur fanellën e 7 herë kampionëve të Europës. Ndërkaq ëndrra e merkatos për tifozët kuqezi mbetet rikthimi i Aubameyang , me këtë të fundit që e ka shprehur hapur në rrjetet sociale vullnetin e tij. Për momentin drejtuesit e Milanit nuk kanë nisur negociatat me Borusian e Dortmundit. Klubi gjerman nuk kërkon të privohet nga sulmuesi 28 vjeçar për më pak se 80 milion euro.

Meqë jemi tek reparti i avancuar, Carlos Bacca është shumë pranë largimit. Lojtari është paraqitur me 4 orë vonesë në qëndrë stërvitore të “Milanellos”, një shenjë e qartë që e ardhmja e tij po konkretizohet diku tjetër. Sevilla po punon për ta rikthyer, megjithëse tashmë më pranë kolumbianit duket Villareali. Klubi Italian kërkon 20 milion euro për të drejtat e sulmuesit 30 vjeçar.