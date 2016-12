Përurohet tuneli në Turqi, Presidenti Nishani krah homologut Erdogan

Presidenti i Republikës, Bujar Nishani dhe Zonja e Parë, Odeta Nishani, me ftesë të Presidentit të Republikës së Turqisë, Recep Tayyip Erdoğan dhe Zonjës Emine Erdoğan, si dhe në kuadër të fillimit të vizitës zyrtare në Turqi, morën pjesë si të ftuar nderi në ceremoninë e inagurimit të Tunelit Euroazia, që kalon nën shtratin e detit e që lidh pjesën evropiane me atë aziatike të qytetit të Stambollit në Turqi, një projek madhështor ky që i jep zhvillim të mëtejshëm qytetit.

Ceremonia u ndoq nga shumë autoritete turke e të huaja dhe gjatë kësaj ceremonie Presidenti Nishani zhvilloi biseda të shkurtra me Presidentin e Turqisë, si dhe autoritetet e tjera turke e të huaja.

Presidenti Nishani do të vijojë vizitën zyrtare në Kryeqytetin e Turqisë, Ankara, ku do të zhvillojë takime zyrtare me Presidentin, Kryeministrin dhe Kryetarin e Asamblesë së Madhe Kombëtare të Turqisë, si dhe do të vendosë një kurorë me lule në mauzoleumin e Mustafa Kemal Ataturkut.