Plani për 7 majin – Basha mbledh krerët e PD në rrethe: Në 11:00 protesta në Kavajë

Partia Demokratike do të protestojë të dielën e 7 majit, në orën 11:00 në Kavajë dhe nga ai moment në gjithë Shqipërinë do të fillojë mosbindje civile dhe protesta.

Skenari u bë i ditur në takimin që kryetari i demokratëve, Lulzim Basha, zhvilloi me krerët e degëve në rrethe, por pa u specifikuar mjetet që do përdoren.

Ultimatum të prerë për mazhorancën, kryetari i Partisë Demokratike, Lulzim Basha, dërgoi dhe nga çadra e protestës në përgjigje të thirrjes së kryeministrit se ka 48 orë kohë të regjistrohet në Komisionin Qëndror të Zgjedhjeve për garën e 18 qershorit.

Kulmi i mosbindjes civile, tha Basha, do të jetë ditën e zgjedhjeve, me 18 qershor 2017.

Duke i kujtuar regjimin e vjetër, kryetari i opozitës hoqi nje paralelizëm me rrëzimin e Ramiz Alisë.

Me gjuhë të ashpër, kryedemokrati Basha paralajmëroi kryeministrin Edi Rama, duke theksuar se i ka bërë llogaritë gabim, pasi qyetarët nuk do ta lejojnë të qeverisë asnjë ditë pas 18 qershorit, ndaj e ftoi të bëhet pjesë e zgjidhjes.