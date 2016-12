Plani vendor – Veliaj, kritikëve: Boll me baltë në banaqe TV, kapni lopatën e mbillni pemë

Përveç parkut të madh të Liqenit dhe atij të Kasharit, Tirana do të ketë një minipark në Laprakë, puna për të cilin ka nisur me mbjelljen e 320 rrënjëve pemë. Kryebashkiaku Veliaj i pranishëm në mbjelljen e pemëve u ka dhënë një përgjigje edhe kritikëve të planit urbanistik.

Kryeqytetit do ti shtohet nje park i ri në njësinë 11 në Laprakë, pikërisht në vendin që më parë shërbente si vendgrumbullim i mbetjeve.

Kryebashkiaku Veliaj ka ndjekur nga afër mbjelljen e pemëve në këtë zonë dhe tha se kjo është një mundësi e shtuar për qytetarët që duan të pushojnë në ambiente të gjelbërta.

Veliaj: “Më vjen mirë që sot fillojmë parkun urban të Laprakës. Ka qenë një zonë totalisht e djerrë, si një kosh hedhurinash, ndërsa sot po nisim një park urban, i cili do u shërbejë mijëra banorëve që jetojnë në pallatet e reja, por edhe në pjesët që janë të zhvilluara rishtaz nga banorët e ardhur në vitet ’90. Do të jetë një ambient fantastik për ata që do kenë mundësi të kalojnë kohën e tyre të lirë. Jo të gjithë e kanë mundësinë apo kohën të shkojnë tek liqeni apo në parqet e mëdha, si Kashari, Farka, që po pyllëzojmë”

Referuar Planit të Përgjithshëm Vendor që pritet të miratohet në mbledhjen e Këshillit Bashkiak në datë 29 dhjetor, Veliaj iu përgjigj edhe kritikëve që akuzuan Bashkinë për mungesë tyransparence.

Veliaj: “Kemi pasur mbi 30 dëgjesa, jo vetëm në 24 njësitë, jo vetëm me shoqatën e arkitektëve, grupet e biznesit, këshilltarët e Këshillit Bashkiak, por ia kemi bërë këtë ftesë shoqërisë civile e kujtdo. E di që ditët e fundit janë kujtuar disa njerëz që pas një viti diskutimesh për planin urbanistik duhet të pyesim edhe disa ekspertë të baltës. Për të gjithë ekspertët e baltës, unë u them: Kishit një vit kohë për të na thënë gjithë opinionet që kishit, por nëse hidhni baltë, kam vetëm një rekomandim: Më mirë merrni një lopatë dhe mbillni një pemë sepse është më e dobishme për qytetin se sa rendja banak më banak për të hedhur baltë”.

Në këtë park u mbollën 320 pemë të reja dhe ai do të jetë pjesë e pyllit orbital të kryeqytetit.

Në një sipërfaqe prej 4000 m2, përveç mbjelljes së pemëve, parashikohet edhe sistemi i të gjithë sheshit