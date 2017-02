Pornostarja nuk ia ndan sytë Juventusit

Lojtarët e futbollit janë ndër më të preferuarit e femrave në mbarë botën. Vittoria Risi është një ndër modelet më të njohura të pornografisë botërore dhe ka shprehur pëlqimin e saj për një lojtar të Juventus. Nuk është hera e parë që ajo zgjedh një lojtar me ngjyrë. Në fillim ajo pëlqente Paul Pogba, ndërsa tani tërhiqet nga Mario Lemina.

“Unë i pëlqej njerëzit me ngjyrë: iku koha e Pogba, tani i preferuari im është Lemina. Ai më tërheq me fytyrën e tij të bukur dhe kjo është ajo që më pëlqen më shumë. Pastaj fiziku i burrave me ngjyrë më jep gjithmonë një kënaqësi të vecantë,” ka thënë ajo për Momenti Di Gioia.