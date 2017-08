”Premier League”, Manchester City pret Everton në ndeshjen e fundit të javës së 2-të

Manchester City pret sot ne ”Etihad” stadium ekipin e Everton ne ndeshjen e fundit te javes se 2-te te ”Premier Legue” qe do te mbyllet sot me takimin qe nis ne oren 20.45.

Te dy ekipit vine me pike te plota ne kete takim pas fitoreve te qytetareve me Brighton ne transferte 2-0 dhe dhe Everton qe fitoi ne shtepi 1-0 me Stoken ne ndeshjet e para te kampionatit anglez. Te dy ekipet kane investuar shume fuqishem ne merkaton e kesaj vere sidomos Manchester City, ka investuar ne merkaton e kesaj vere duke perforcuar mbrojtjen dhe mesfushen.

Tekniku Guradiola, do te kerkoje fitoren e pare ne shtepi dhe ne kete takim pritet te hedhe formacionin me te mire te mundeshem me skemen 4-1-3-2. Ne porte pritet te jete Ederson ne mbrojte me 4 titullare Ëalker, Otamendi, Komany dhe Stones, ne qender te mesfushesh Fernandinjo, nga krahet D.Silva, B. Silva, dhe De bryne me i avancuar ne mesfushe duke ndimuar ne vijen e sulmit dyshen Gabriel Jesus dhe Kun Agueron .

Nga ana tjeter ekipi Roland koeman, pritet te tregoje dhemebet perballe Cityzens me skemen 4-3-3 ne porte Pickoford ne qender te mbrojtjes Ëilliams Dhe Keane nga krahet e mbrojtjes do te rreshtohen Baiens dhe Martina. Ne mesfushe Schainderlin, Guey, dhe Davies. Ne sulm Everton, do te rreshtohet me 3 sulmues me ne qender Ëayne Roney dhe nga krahet Sandro Ramires dhe Klasen.