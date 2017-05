Protesta – Basha nga çadra: Mosbindja civile nis në Kavajë, kulmon më 18 qershor

Nga çadra e protestës, kryetari i PD-së prezantoi planin e opozitës në ditët e ardhshme për mosbindjen civile.

Basha tha se aksioni nis të dielën në Kavajë dhe do të shtrihet më pas në të gjithë Shqipërinë deri më 18 qershor.

Basha: Sot do të planifikojmë në detaje bashkimin për të dielën e ardhshme me 7 maj në Kavajë për të çliruar me forcën e bashkimit Kavajën nga krimi, droga dhe zgjedhjet fasadë. Prej ditës së hënë dhe tutje do ta shtrijmë anembanë Shqipërisë mosbindjen civile dhe lëvizjen e madhe popullore për zgjedhje të lira dhe të ndershme për të kulmuar me 18 qershor.

Basha pati një mesazh dhe për kryeministrin Edi Rama.

Basha: Nuk e di si i ke bërë planet Edi Rama dhe ku po të çon pushka kriminale ku ke hipur nga e cila refuzon të zbresësh, po çfarëdo të kesh planifikuar me 18 qershor, të jap fjalën se nuk do qeverisësh asnjë orë të vetme pas 18 qershorit. Ke vetëm një rrugë: Bëhu pjesë e zgjidhjes ose shporru!

Ultimatumit të shefit të qeverisë ju përgjigj po me ultimatum.

Basha: Ky grusht njerëzish kërkon të mbajë kontrollin e pushtetit përmes zgjedhjeve të manipuluara të 18 qershorit. Ky grusht njerëzish dhe kapoja e tij na kanë komunikuar dje një ultimatum se kemi 48 orë për tu bërë dhe ne pjesë e fasadës, pjesë e alibisë, pjesë e teatrit të kukullave.Përgjigjia ime është kjo, ke 48 ditë para se të shpallim luftën totale për asgjesimin e republikës së vjetër. Mosbindja civile, bashkimi i shqiptarëve në çdo formë dhe mjet paqësor demokratik që do të përshkallëzohet me datën 7 në çlirimin e kryeqytetit të lirisë dhe demokracisë, Kavajën, nga tirania e krimit dhe e drogës. Mosbindja civile do të shtrihet në çdo qytet, lagje dhe fshat për të kulmuar me 18 qershor kur shqiptarët e bashkuar do të rimarrin kontrollin fizik të Shqipërisë që u takon vetëm atyre dhe kurrë jo krimit, drogës dhe qeverisë së lidhur me ta.Harroje se mund të trembësh apo blesh PD dhe këtë bashkim të madh qytetar apo aletatët tanë.

Kreu i opozitës sulmoi edhe KQZ, duke e cilësuar një instrument partizan, antiligjor.

Basha tha se asnjë parti apo deputet nuk është regjistruar në KQZ brenda afateve ligjore të përcaktuara.

Dhe në këtë kontekst, për Bashën zgjedhjet e 18 qershorit formalisht dhe ligjërisht janë të pavlefshme.

Basha: Sot në KQZ, në atë palo KQZ, që bën ato palo deklarata, që është diskretituar si një instrument partizan antiligjor, antikushtetues, është i regjistruar vetëm një subjekt zgjedhor, koalicioni i 2015. Dhe ai nuk është i plotë, i kanë lënë rrugës ca bishta, nuk i morën dot me vete. Në udhëtim e sipër, pazar e sipër, njëri han ngjalën, tjetri han peshkun, dikujt i ngeli hala, dikujt bishti.Nuk i morën të gjithë dot me vete. Ca u ranë nga kamioni, janë mërzitur këta që kanë rënë nga kamioni i pazarit të peshkut, nuk kanë çfarë të bëjnë, kanë ngelur rrugës. Taku me shokë kanë ngel rrugës, por fakti është se është një subjekt zgjedhor. Këta ishin koalicioni i qeverisë në 2015. Dhe tani për tu hedhur hi syve shqiptarëve dhe ndërkombëtarëve pretendojnë se janë 17 subjekte zgjedhore.

Koalicioni i turpit, i vjedhjes, abuzimit, i drogës, krimit, me në krye Edi Ramën, Ilir Metën, me mercenarët e tyre si Bamir Topi, Ben Blushi, Gjergj Bojaxhiu. Janë një dhe vetëm një: Shqiptarë do ti refuzojnë me mosbindje civile, monizëm në Shqipëri nuk ka për të pasur më me asnjë çmim, në asnjë mënyrë. Nuk ja doli dot Ramizi, nuk do t’ia dalësh dot as ti Rame, hiqe nga mendja. Hiqe nga mendja se do të lejojmë të marrësh Shqipërinë sërish peng. Nuk ka zgjedhje me 18 qershor, sepse edhe formalisht këta i dogjën afatet. Listat i dorëzuan 24 orë me vonesë, ky me të vërtet nuk është kriter themelor, por është kriter ligjor. Ose ka ligj, ose nuk ka ligj. Asnjë parti dhe asnjë deputet nuk është regjistruar sipas ligjit. Këto mund të jenë zgjedhjet e pazarit të peshkut, por kurrsesi zgjedhjet e shqiptarëve. Edhe formalisht, edhe ligjërisht zgjedhjet janë të pavlefshme.