Protesta, zëdhënësja e PD: Nuk ka skenar dhune, paqësore dhe qytetare

Partia Demokratike hedh poshtë hipotezën e përdorimit të akteve të dhunës, në protestën e thirrur për këtë të shtunë në Tiranë. Zëdhënësja e kësaj force politike, Ina Zhupa deklaron se opozita ka faktuar se nuk mbështet aktet e dhunës, duke hedhur poshtë zërat se pjesë të saj mund të shkaktojnë trazira. Zhupa thekson se protesta do të nisë në disa pika të veçanta të qytetit, për t’u bashkuar më pas në bulevard.

Protesta e thirrur nga opozita nuk do të shoqërohet me akte dhune, por gjatë gjithë kohës do të jetë paqësore dhe qytetare.

Sipas zëdhënëses së Partisë Demokratike, Ina Zhupa kjo protestë do të jetë një bashkim popullor, për një Republikë të Re.

Zhupa jep edhe detaje të grumbullimit të protestuesve, ku thotë se vendi i bashkimit të tyre do të jetë në bulevard, për të kërkuar krijimin e qeverisë teknike dhe organizimin e zgjedhjeve të lira e të dnershme.

Protesta e opozitës është caktuar të mbahet këtë të shtunë në orën 12:00 përpara kryeministrisë, aty ku aktualisht ndodhet çadra e ngritur prej 18 shkurtit.