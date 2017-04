PS e PDIU mbështetin Metën për President. Blushi kundër

Kreu i Kuvendit, njëherësh edhe kreu i LSI Ilir Meta pritet që sot të zgjidhet Presidenti i ri i Shqipërisë. Seanca plenare për votimin e Ilir Metës në krye të shtetit do të zhvillohet sot në orën 17:00 në raundin e katërt të këtij procesi, pas dështimit të tre raundeve.

Përpara seancës, sot në orën 15:00 do të mblidhet edhe Komisioni i Ligjeve për emrin e Presidentit.

Për zgjedhjen e presidentit duhen 71 vota.

Ora 12:00 Ndoka: Me Metën President vettingun ra moralisht. Pazare të mëparshme

Kryetari Partisë Demokristiane, Nard Ndoka tha se vettingu me Metën Presidene ka rënë moralisht. Në një komunikim për mediat, pas përfundimit të takimit me ambasadorët, Ndoka tha se ishte një pazar i vjetër.

Nard Ndoka: Me zgjedhjen e presidentit të ri besoj se edhe vetingu ka rënë në aspektin moral të kësaj mazhorance.

Si duket maxhoranca ka qenë e qartë në axhendën e vet. Këto pazare kanë qenë kohë më përpara. Thjesht po luajnë një teatër me politikën shqiptare por dhe qytetarët shqiptarë. Edhe për çështjen e presidentit.

Një maxhorancë e papërgjegjshme e cila i kalon në heshtje tre raunde, ndërkohë ai që ka qenë një pazar i mbyllur kohë më parë. S’ka kuptim as vetingu, as kauza e Ramës. Të paktën mos ta përmendi se është turp.

Ora 12:30 Kreshnik Spahiu kundër Metës President

Edhe kreu i AK, Kreshnik Spahiu u shpreh kundër Ilir Metës për President. Në një intervistë telefonike për Ora News ai tha se Rama mbajti premtin për drejtësi për 21 janarin, duke bëtë Metën President.

Spahiu: Unë mendoj që problemi i Shqipërisë nuk është Meta, por PS dhe Rama. Rama mbajti premtimin, premtoi drejtësi për 21 janari dhe ja bëri realitet, duke mbështetur Ilir Metën për president. Ne kemi thënë që martesa PS-LSI do të zgjatej, zgjedhja e metës President është një zgjidhje e cila de facto do tregojë që nuk do kemi institucione të pavarura.

Ora 11:20 Edhe PDIU mbështet Metën për President

Mesila Doda deklaron se ajo Shpetim Idrizi, Aqif Rakipi kanë firmosur për Metën president.

Doda ishte e pranishme ne takimin qe partite e vogla paten me ambasadoret e huaj

Ora 10: 42 Grupi i PS vendos: Pro Metes per president

Grupi parlamentar i Partisë Socialiste ka rënë dakord me propozimin e Ilir Metës për President. Deputetët e PS kanë rënë dakord sot në mbledhjen e cila zgjati rreth 1 orë e 30 minuta.

Pas takimeve intensive të mbrëmjes së djeshme midis Partisë Socialiste dhe Lëvizjes Socialiste për Integrim, kjo e fundit propozoi dy emra si kandidatë, atë të Ilir Metës dhe të ministrit të Drejtësisë, Petrit Vasili.

Kandidatura e Metës mori mbështetjen unanime nga kryesia e Partisë Socialiste.

Ora 10: 22 Blushi: Nuk e votoj Metën, president i Rilindjes për t’i ikur krizës

Duke paralajmëruar se nuk voton Ilir Metën për Presidenti, kryetari i Partisë Libra, Ben Blushi thotë se kreu i LSI tenton t’i ikë krizën duke u zgjedhur në krye të shtetit.

Sipas Blushit, Meta është President i Rilindjes dhe jo i popullit.

