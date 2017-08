Qeveria “Rama 2”, Hajro Limaj: Më pak portofole, por drejtues ekspertë

Kabinet të vogël, por me drejtues cilësore dhe të zotë në fushën që do të mbulojnë! Kjo është këshilla e ish diplomatit Hajro Limaj për Kryeministrin Edi Rama në pritje të qeverisë së re! Ish atashehu thotë se vendosja e ekspertëve në poste kyce do të conte përpara vendin! Struktura e Qeverisë dhe përbërja e kabinetit të ri qeverisës pritet të prezantohet të Dielën gjatë mbledhjes së Asamblesë së Partisë Socialiste ku do të prezantohen edhe disa raporte mbi bilancin e mandatit të parë dhe objektivat për të dytin.

Diplomatët e karrierës këshillojnë kryeministrin të formatojë një kabinet qeveritar të kursyer në portofole, por të zotë në fushat e veprimit.

Hajro Limaj gjatë intervistës për “Channel One” jep edhe formulën e shkrirjes së disa ministrive dhe agjencive qeveritare.

Ish atasheu ushtarak kërkon që të gjithë ministrat dhe sekretarët e përgjithshëm të përzgjidhen sipas ekspertizës për të rritur cilësinë e qeverisjes.

Kryeministri Edi Rama deklaroi se të dielën në Asamblenë Kombëtare të partisë Socialiste konfirmon kabinetin e ri qeveritar.