Reagimi – Pafajësia e “Hakmarrjes për drejtësi”, Berisha: Rama mbajti paktin e 2013

Ish kryeministri Sali Berisha akuzon Ramën se ka ndërhyrë për të shpallur të pafajshëm anëtarët e organizatës “Hakmarja për drejtësi”

Në një postim në facebook Berisha thotë kjo është bërë në përputhje me një marrëveshje elektorale të vititi 2013 me këtë grup që ai e quan terrorist.

Berisha i bën thirrje qytetarëve të bashkohen në protestën e 18 shkurtit në Tiranë

Postimi i Berishes

Sot ne Banditistan!

Kryebanditi Edvin Kristaq Rama shpall te pafajshem anetaret e organizates terroriste “Hakmarrja per Drejtesi”!

Te dashur miq, Edvin Kristaq Rama, sot, ne perputhje me nje marreveshje elektorale te vitit 2013 me grupin terrorist “Hakmarrja per Drejtesi”, shpalli te pafajshem drejtuesit kryesor te grupit, vellezerit Shyti, djeme te xhelatit te diktatures komuniste Harejdin Shyti i denuar per genocid dhe krime kunder njerezimit nga gjykatat shqiptare.

Mbi kete grup vrasesish rendojne aktet terroriste dhe dhjetra krime me monstruoze, listen e te cilave e keni ketu me poshte. Pas ketij akti kriminal pritet qe kryebanditi Edvin Kristaq Rama te liroje, ne perputhje me detyrimin e tij, Aldo Baren dhe banden e tij, per te plotesuar keshtu radhet e banditeve qe i mungojne atij!

Duke denuar me ashpersine me te madhe kete veper kriminale te Edvin Kristaq Rames, u bej thirrje shqiptareve te bashkohemi me shume se kurre, dhe me revolucionin tone demokratik qe nis me dt 18 shkurt te shpetojme vehten, femijet tane shoqerine dhe Shqiperine nga sundimi i kryebanditit dhe bandave te tij! sb

17 KRIMET E “HAKMARRJES PËR DREJTËSI”

29.01.1993 – Grabitet dega e valutës së Bankës së Kursimeve rreth 307 mijë dollarë

13.04.1993 Grabitet selia e shoqërisë “IAP”, ku vidhen rreth 53 mijë dollarë

15.12.1993 – Vritet tek “21 dhjetori” Sami Jata dhe nuk mund t’i vidhen lekët që transportonte

11.08.1994 – Shoqëria “Shkumbin Petrol” grabitet në mes të ditës, merret kasaforta dhe shpërthehet më vonë, ku i vodhën 2.6 milion lek të reja

12.10.1994 – Grabitet shoqëria “IAP”, merren 3.500 dollarë dhe plagoset roja, Eduard Trimi

13.12.1994 – Vidhet me pasojë vdekjen shtetasi Pal Prendi nga Vlora, punonjës i pikës së grumbullimit të parave të “Gjallicës”. Grabiten 2 arka me para. Shuma 3 milion lekë.

14.01.1995 – Grabitet argjendaria “Agron”, në vlerën 576.377 lekë të reja

20.01.1995 – Grabitet Banka e Kursimeve dega në Vlorë, në vlerën 2.6 milion lekë

21.01.1995 – Grabitet kompania e sigurimeve shoqërore “INSIG”, ku grabiten rreth 156 mijë lek të reja, me pasojë plagosjen e punonjësit të kësaj shoqërie

03.03.1995 – Grabitet Ndërmarrja e Lëndëve Djegëse në Tiranë “Butongas”, ku i vidhen rreth 430 mijë lek të reja

12.04.1995 – Vritet dhe më pas i merren lekët shtetasit Pirro Komini, që transportonte lekët e “VEFA”-s në banesën e tij, në afërsi të Gjykatës së Tiranës. Vlera 18 milion e 500 mijë lekë i grabiten

15.06.1995 – Grabitet fabrika e sfungjerit “Albafon” në Laprak ku i vodhën rreth 940 mijë lek të reja

31.10.1995 – Rrëmbehet fëmija Erjon Nushi, prindërve u kërkohet 200 mijë dollarë, por lirohet 3 ditë më pas pa marr lekët e kërkuar

12.01.1996 – Grabitet filiali i shoqërisë “VEFA” në Vlorë, merren 145 mijë dollarë

18.04.1996 – Grabitet Banka Kombëtare Tregtare dega Vlorë, merren 2.2 milion lekë të reja

26.02.1996 – Vendosja e eksplozivit në super-marketin e kompanisë “VEFA” në Tiranë, vriten katër persona plagosen 17 të tjerë

26.07.1996 – Vritet ish-drejtori i burgjeve, Bujar Kaloshi në afërsi të shtëpisë së tij.