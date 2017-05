Roma mposht Milanin, rrëmben vendin e dytë

Roma u ringrit në mënyrë më të mirë të mundshme pas disfatës në derbi, duke mposhtur me shifrat e thella 4-1 Milanin brënda në “San Siro”. Edin Dzeko me një kryevepër hapi serinë e golave .

Boshnjaku me një të djathtë kirurgjikale e parkoi topin në trekëndëshine majtë të Donnarumës, vërtetë një supergol i 31 vjeçarit, i 26 në këtë kampionat. Verdhekuqte iu afruan dyfishimit. Perrotti tentoi nnga distance topi u prek lehtë nga portieri kuqezi dhe përfundoi në shtyllë. Milani reagoi për një cast me gjuajtjen e Sosës që u grushtua nga Sczeny. Në anën tjetër Roma realizoi golin e dytë sërish me Edin Dzekon.

Një këndore e Paredes u dërgua me kokë në rrjetë nga numri 9 i kryeqytetasve. Milani në vështirë rrezikoi të pësonte edhe të 3-in, kur gjuajtja e Naingolan i devijua pak nga Donnaruma dhe u përplas në shtyllë.

Në pjesën e dytë Bertolacci provoi të rihapte sfidën, por nuk gjeti kuadratin. Takim që në fakt u rihap disi kur Pasalic ngushtoi distancat.

Një goditje këndi e ekzkeutuar nag Sosa u prek nga Ocampos e më pas kroati e shtyu në rrjetë. Megjithatë Roma e vendosi në kasafortë fitoren kur ish lojtarin i Milanit El Sharawy realizoi një gol me koeficent të lartë të vështirësie.

Një goditje e mirëkalibruar e 24 vjeçarit që nuk i dha asnjë shans gardianit 18 vjecar të kuqezinjve. Skuadra e Spalletiti shënoi edhe të 4-in. Paletta pengoi brënda zonës Salah, penallti dhe karton i kuq për italo-argjentinasin. Daniele De Rossi nga pika e bardhë nuk gaboi pavarësisht se Donnaruma arriti ta prekte topin. 4-1 për Romën që vijon të mbajë vendin e dytë, ndërsa për Milanin bëhet thuajse i pamundur misioni Europë.