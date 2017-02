Satusi, Braho: Ulet mosha e pensionit për naftëtarët

Për herë të parë në vendin tonë, naftëtarët do të trajtohen nëpërmjet një statusi të veçantë, që do t’i sigurojë atyre trajtim më të mirë financiar dhe shëndetësor. Zëvendëministrja e Mirëqënies Sociale, Vjollca Braho, sqaron një një intervistë për “chanell one” se çfarë do të përfitojnë nga statusi rreth 5 mijë punonjës të sektorit të naftës.

Me miratimin e Statusit, naftëtarët do të dalin më herët në pension. Kështu, mosha e pensionit për burrat do të jetë 60 vjeç, ndërsa për gratë 55. Ndërkohë që përfitime nga statusi do të kenë edhe personat e dalë të papunë, të cilët do të marrin 80 për qind të pagës minimale deri në daljen në pension. Pas miratimit edhe nga Kuvendi i Shqipërisë, Statusi i Naftëtarit do të hyj në fuqi brenda 3 muajve, kohë gjatë të cilës do të dalin edhe aktet nënligjore që e bëjnë atë të zbatueshëm.