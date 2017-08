Shifrat e INSTAT – Shtohen aksidentet, sidomos kur në makinë janë shoferë të rinj

Sjellja e pakujdesshme e drejtuesve të mjeteve ka qenë shkaku kryesor për rritjen e numrit të aksidenteve gjatë muajit korrik.

Po ashtu edhe sjellja e këmbësorëve të cilët nuk zbatojnë rregullat e qarkullimit rrugor mbetet një problem.

Sipas raportit të INSTAT në krahasim me të njëjtën periudhë të një viti më parë ka pasur një rritje me 7.6% të numrit të aksidenteve.

Vlen të theksohet se drejtuesit e mjeteve që janë përfshirë në aksidente janë në moshë të re.

Numri më i lartë i aksidenteve është kryer nga grup mosha 25 – 35 vjeç duke u rritur me 17,8 %, në krahasim me një njëjtën periudhë të një viti më parë.

Në Korrik 2017, numri i të aksidentuarve për 100.000 banorë në Shqipëri ishte afërsisht 9 persona.

Krahasuar me mesataren e vitit 2016, ky numër u rrit me 17,2 %.

Megjithatë numri i aksidenteve krahasauar me 7 mujorin e 2016 ka pësuar ulje.

Në shtatëmujorin e 2017, numri i të aksidentuarve është ulur 4,0 %, krahasuar me të njëjtën periudhë të një viti më parë.