Shijak – Qëllohet makina e biznesmenit Dashamir Gjoka, ishte me të bijën

Makina e biznesmenit të njohur Dashamir Gjoka është qëlluar me automatik rreth orës 14: 40 minuta në vendin e quajtur “Katër rrugët” në Shijak.

Mësohet se në makinë ka qenë dhe vajza e tij.

Nga të shtënat nuk ka asnjë person të plagosur apo të lënduar pasi makina ka qenë e blinduar.

Policia ka rrethuar zonën dhe po punon për arrestimin e autorëve të ndryshëm.

Nuk dihet nëse Dashamir Gjoka ka qenë objektiv i atentatit apo është gabuar shënjestra

Zyrtarisht nuk ka ende asnjë informacion nga policia e Durrësit.

Arrestimi per qellim ekstradimin – Ndërkohë dje po në Shijak është ndaluar Rudin Çalliku 44 vjeç, banues në Xhafzotaj Durrës. Ai është ndaluar me qëllim ekstradimi drejt Italisë ku është i dënuar me 5 vjet e 6 muaj burg për veprën penale” “Shfrytëzim prostitucioni”.

“Çalliku ishte shpallur në kërkim ndërkombëtar nga Interpol Roma dhe u ndalua me qëllim ekstradimi drejt Italisë, pasi Gjykata e Venezia Itali me Vendimin Nr.

116/2002REG.Gl,datë 12.11.2004 e ka dënuar me 5 vjet,6 muaj dhe 15 ditë burgim, për veprën penale “Shfrytëzim prostitucioni” parashikuar në neni 3.4,575 dhe ligjit Nr.75, datë 20.02.1958 të Kodit Penal talian,” informon policia.

Materialet I kaluan Prokurorisë së Rrethit Gjyqësor Durrës për veprime të mëtejshme