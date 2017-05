Shkeljet – KLSH padit kryebashkiakun e Himarës Jorgo Goro

Kryetari i Bashkisë Himarë Jorgo Goro dhe 13 punonjës të tjerë të këtij institucioni janë kallëzuar në Prokurorinë e Vlorës nga Kontrolli i Lartë i Shtetit pasi kanë shkaktuar një dëm ekonomik prej 76.4 milionë leke.

Gjatë auditimit të kryer në Bashkinë Himarë dhe ish-Komunat Lukovë dhe Horë-Vranisht për periudhën 01 korrik 2014 deri më 31 dhjetor 2016, KLSH ka konstatuar shkelje në fushën e menaxhimit dhe zbatimit të buxhetit, lidhur me likuidimin e pagesave për punë të pakryera, në fushën e procedurave të prokurimit publik, në zbatimin e punimeve si edhe në fushën e tatim-taksave.

Kontrolli i Lartë i Shtetit ka kallëzuar pranë Prokurorisë së Rethit Gjyqësor Vlorë Kryetarin e Bashkisë Himarë Jorgo Goro, Drejtorin e Planifikimit, Zhvillimit dhe Kontrollit të Territorit, Drejtorin e Shërbimeve dhe Mirëmbajtjes, Përgjegjësin e Zyrës Juridike, 3 anëtarë të Njësisë së Hartimit të Dokumenteve të Tenderit, 6 anëtarë të Komisionit të Vlerësimit të Ofertave dhe 2 Mbikëqyrës Punimesh, nën akuzën “Shkelje e barazise se pjesmarrësve në tender apo ankande publike si dhe shpërdorim të detyrës.

KLSH I ka rekomanduar Bashkisë Himarë disa masa me karakter organizativ me qëllim eliminimin e praktikave me impakt negativ në buxhet si dhe masa për shpërblimin e dëmit ekonomik të shkaktuar në vlerën totale 76.4 milion lekë.