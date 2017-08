Shkup, Ronaldo rrëzohet nga shkallët e autobusit, rrezikon dëmtimin

Një video në You Tube tregon momentin e rrëshqitjes nga shkallët, së yllit portugez Cristiano Ronaldo. Rrëshiqtja nga shkallët e autobusit për pak sa nuk ishte fatale për sulmuesin madrilen, duke i shpëtuar dëmtimit një ditë përpara ndeshjes në Shkup.

Futbollisti i Realit e humbi ekuilibrin duke shkelur një tapet në momentin kur po zbriste nga autobusi në qytetin e Shkupit, ku Reali i Madridit do të zhvillojë sot finalen e Superkupës së Europës ndaj Mançesterit. Për fat të mirë ylli i Realit të Madridit, arriti të mbahet në kohë dhe vazhdoi rrugën me skuadrën e tij.