Shorti i Ch.League, Napoli kundër Nicës

Shorti i hedhur në Nion të Zvicrës ka përcaktuar çiftet e fazës së Play-offit në Ligën e Kampionëve. Napoli i Elsied Hysajt do të ketë përballe francezët e Nisës. Ansi Agolli i cili aktivizohet me kampionët e Azerbaixhanit, Karabag do të luftojë për një vend në grupe me danezët e Kopenhagenit. Shorti ka vendosur që Olimpiakosi i drejtuar nga Besnik Hasi të ketë përballë kampionët e Kroacisë, Rijekën. Në listen e çifteve të shortuara spikat dueli mes gjermanëve të Hofenhaim të cilët debuojnë në Champions League dhe anglezëve të Liverpulit, ndërkohë që interesante duket edhe sfida mes turqve të Bashakshehir dhe Sevijës. Tabela plotësohet nga këto duele, Apoel-Sllavia Pragë, Selltik-Astana, Hapoel Ber Sheva- Maribor, Jang Bojs -CSKA e Moskës dhe Sporting Lisbonë-Steaua e Bukureshtit.