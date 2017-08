Situata – Zjarret, Kodheli: Situata shumë e vështirë. Ndërhyrja 30 mln lekë

Temperaturat e nxehta dhe pa reshje parashikohet të vijojnë deri më 15 shtator. Në këtë situatë klimaterike të cilën Ministrja e Mbrotjes, Mimi Kodheli e quajti “jashtë normales” kërkohet ndërgjegjësimi dhe ndihma e të gjithë komunitetit për të përballuar emergjencat e zjarreve.

Në një prononcim për median paraditen e sotme, ministrja e Mbrojtjes e quajti situatën realisht shumë, shumë të vështirë

Mimi Kodheli: Situata klimaterike është jashtë normales edhe në Shqipëri, për shkak të temperaturave tejet të larta dhe reshjeve pothuajse inekzistente. Kjo e ka çuar vendin drejt një situate realisht shumë, shumë të vështirë.

Bilanci

Deri tani janë 102 operacione në të cilat janë përfshirë Forcat e Armatosura për të shuar vatrat e zjarreve në të gjithë territorin dhe vetëm për 1 muaj, Ministrisë së Mbrojtjes këto operacione i kanë kushtuar mbi 30 milionë lekë të reja.

Në muajin kalendarik janë zhvilluar

-102 operacione në ndihmë të komunitetit

-Operacionet në 9 qarqe

-Janë angazhuar 2750 forca, ose 1/3 e të gjithë forcës tonë të armatosur.

-Janë përdorur 320 mjete motorike

-Ekuipazhet fluturuese kanë flutuar 143 orë

-Ministrisë së Mbrojtjes i kanë kushtuar mbi 30 milionë lekë të reja operacionet për një muaj

Apeli per ndërgjegjësim

I bëj thirrje qytetarëve të na ndihmojnë për ta përballuar këtë situatë por dhe të mos e krijojnë. Ministrisë së Mbrotjes deri më sot operacionet për një muaj i kanë kushtuar mbi 30 milionë lekë dhe ky është vetëm fillimi. Janë të gjitha para të taksapaguesve. Të kemi kujdes qoftë dhe kur hedhim një bisht cigareje nga makina” – tha Kodheli në një prononcim për median

Nderohet tetari që u lëndua nga zjarret

Gjate operacionit për shuarjen e zjarrit në malin e Derjes në Shen Gjergj të Tiranës, javën e kaluar mbeti i lënduar nënoficeri i batalionit special, tetar Skender Hidri.

Sot ministria e Mbrotjes i akordoi “Medalje për shërbime të shquara”

Ndihma e fqinjeve

Kodheli vlerësoi dhe ndihmën e dhënë nga fqinjët, edhe pse edhe ata kanë pasur situatë të vështirë me zjarret.

“Avionët ushtarakë italinë dhe grekë na janë bashkuar duke na ndihmuar në situatën e krijuar”

Situata problematike. Deri me 15 shtator

Edhe kreu I Emergjencave Civile. Shemsi Prençi e ka cilësuar shumë të vështirë situatën në të cilën ndodhet vendi dhe ka falenderuar gadishmërinë e treguar si dhe kompaninë VIVA për helikopterët që ka vënë në dispozicion

Situata ka qenë problematike dhe e vështirë duke e krahasuar me situatën e fqinjëve, Greqi e Mal i Zi. Shqipëria me një kosto më të vogël ka përballuar vatra zjarri më të mëdha. Gadishmëria ka qenë në një nivel për tu vlerësuar.

Jemi në mesin e periudhës së temperaturave të nxehta. Shërbimet meteorologjike kanë parashikuar verë të thatë deri më 15 shtator për të cilën duhet të rrisim gadishmërinë dhe përforcojmë kapacitetet teknike.

Helikopterët VIVA, prej kohësh tashmë ofrojnë ndihmën e tyre për shuarjen e zjarreve në terrene të vështira

Situata e zjarreve

Janë regjistruar gjithsej 640 vatra zjarri.

145 kanë kërkuar ndërhyrje operacionale ajrore

Zjarret problematike janë vënë nën kontroll. Aktualisht që po flasim kemi një vatër zjarri në Skrapar, një në kurorë e gjelbërt të parkut të Shkopetit dhe një vatër zjarri ende aktive në rajonin e tunelit në Krrabë