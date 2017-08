Sulmi terrorist – Spanja vajton viktimat në katedralen objektiv sulmi, kërkime dhe në Francë

Spanja vajton 14 viktimave të sulmeve në Katalunjë përmes një meshë në të famshmen Sagrada Familia në Barcelonë.

Të pranishëm në këtë ceremoni ishin familja mbretërore dhe kryeministri i vendit Mariano Rajoy, ndërkohë që e gjithë mesha u shoqërua me masa të larta të sigurisë.

Sipas disa raportimeve në mediat spanjolle, celula xhihadiste përgjegjëse për sulmet në Katalunjë, kishte në shënjestër të saj pikërisht kishën e famshme, ku do të kryente një sulm me eksplozivë.

Ndërkohë policia e Katalunjë vijon kërkimet për 22 vjeçarin maroken i dyshuar si shoferi i furgonit që përplasi për vdekjen 13 persona ndërsa 100 të tjerë u plagosën

në zonën Las Ramblas. Ai dyshohet se është fshehur në veri të Francës.

Në orët në vijim, skuadra e Barcelonës do të zhvillojë lojën e parë të sezonit të ri futbollistik, ndeshje e cila do të fillojë me një minutë heshtje e që pritet të tërheqë rreth 100,000 persona në stadiumin e Camp Nou.

Një sulm terrorist tronditi Barcelonën pasditen e së enjtes. Një furgon mësyu mbi njerëzit në zonën Las Ramblas duke shkaktuar 13 të vdekur dhe dhjetëra të plagosur. Policia spanjolle është vënë tashmë në kërkim të 22-vjeçarit maroken Junes Abujakub, i cili dyshohet të ketë qenë drejtuesi i mjetit që shkaktoi këtë tragjedi.

Ndërkohë, në orët e para të së premtes, policia spanjolle arriti të parandalonte një sulm të dytë në qytetin e Cambrils. Si pasojë e përballjes me një grup terroristësh të dyshuar, mbeti e vdekur një grua ndërsa pesë terroristët e pranishëm në Cambrils u vranë nga policia.

I ashtuquajturi Shteti Islamik mori përsipër autorësinë për këto sulme, ndërkohë që shteti spanjoll deklaroi më herët se celula terroriste përgjegjëse për sulme, tashmë është shkatërruar