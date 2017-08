Superkupa e Spanjës, Luhet sot akti i dytë i “El Classico” Real-Barca

Do të zhvillohet sot në mbrëmje finalja e kthimit e superkupës së Spanjës mes Realit të Madridit dhe Barcelonës. Finalja e parë e kësaj superklasike të futbollit botëror përfundoi me fitoren 3-1 të madilenëve në “Kamp Nou”. Ronaldo do të jetë mungesa e madhe e kësaj sfide që do të luhet në orën 23.

Trofeu i parë sezonal në Spanjë do të përcaktohet sot në mbrëmje. “El Classico” është spostuar në “Santiago Bernabeu” për të vendosur se cila skuadër do të triumfojë në Superkupën e Spanjës, Reali i Madridit apo Barcelona. “Los Blancos” kanë një avantazh të konsiderueshëm pas suksesit 3-1 në “Camp Nou”, megjithatë ende nuk është thënë fjala e fundit. Cristiano Ronaldo do të jetë mungesa e madhe e këtij dueli pas pezullimit prej 5 takimesh që iu caktua nga ana e gjykatësit sportiv. Trajneri Zinedine Zidane pritet të përdorë të njëjtin formacion dhe të njëjtën skemë që aplikoi edhe në takimin e së dielës. Nën modulin 4-3-1-2 në kuadrat do të jetë Navas, mbrojtja do të përbëhet nga Carvajal, Varane, Ramos e Marcelo. Treshja e mesit të fushës është e pandryshueshme me Kroos, Casemiro e Modric, ndërsa Isco do të jetë në mbështetje të Bale dhe Benzemas.

Në spondën tjetër Valverde do të zbresë sërish në fushë me formulën taktike 4-3-3, ku qëllimi kryesor është përmbysja e disfatës 3-1 në takimin e parë. Në portë Ter Stegen, 4-ja difensive do të plotësohet nga Vidal, Pique, Umtiti dhe Alba. Gomes, Busquets dhe Rakitic do të jenë në mesfushë, teksa Messi, Luis Suarez e Denis Suarez ka gjasa të kompletojnë repartin e avancuar. Kjo supersfidë e cila do të zhvillohet sot në orën 23 : 00 pritet që si gjithnjë të dhurojë emocione e drithërima nga filllimi deri në fund.