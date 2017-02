Tension në Kuvend – Tahiri sulmon PD: Po pengoni drejtësinë, opozita bllokon foltoren

Kuvendi i kësaj të enjte u përfshi në debate dhe tensione në kohën kur fjalën e mori ministri i Brendshëm, Saimir Tahiri. Tahiri hodhi akuza ndaj opozitës se po pengon reformën në drejtësi, por deputetët e PD në shenjë kundërshtimi bllokuan foltoren e Kuvendit.

Tahiri: Kjo që ndodh në këtë sallë është shembulli më i mirë i Shqipërisë së fjalëve përballë asaj që ndodh jashtë këtyre mureve që është Shqipëria e punës, që ka të bëjë me njërëz të vërtetë. Ajo që deklaroni ju në këtë foltore nuk ka lidhje me realitetin.

(Tahiri i drejtohet Sali Berishës, i cili sapo hyn në sallën e Kuvendi): Mirëserdhe shembulli më ekzemplar i këtij parlamenti për shpifje, por bëmë baba të të ngjaj, thuaji djalit të përgjigjet në komisonin hetimor se çfarë ka bërë nën lëkurën tëndë. Shko jep llogari dhe lërë tët bir të japë llogari.

Kjo sallë ndahet në dysh vetëm për shkak të drejtiësisë, këtu ka një gjysëm që nuk do reformën në drejtësi dhe një gjysëm që e do reformën në drejtësi.

Çfarë parlament është ky kur zjen për padrejtësinë për pandëshkueshmërinë për pabarazinë ndaj qytetarëve para ligjit, ç’parlament është ky që nuk flet për drejtësinë, ç’parlament është ky që vjen ndyt këtë foltore me shembullin më të keq. Nëse këtu ka njerëz që i zë goja lesh me akuza, shkoni në prokurori, tregoni veten se jeni idhtarë të Shqipërisë së ligjit, kjo është Shqipëria që duan shqiptarët. Nëse doni një Shqipëri të mirë dhe keni pretendime për mua, Ramën, Ditmirin, Benin etj shkoni në Prokurori. Kjo nuk është Shqipëria që duan shqiptarët.

Ka gjyqarë në Shqipëri të emëruar me një demek shorti që në Këshillin e Emërimeve dhanë dorëheqjen..

(Jozefina Topalli flet nga vendi)

Leskaj: Ulu zonjë mos ndërprisni, nëse keni ardhur me qëllimin të ndërprisni seancën kjo shtë tjetër gjë, por qetësohuni dhe lëreni ministrin të flasë..lëreni ministrin të flasë, qetësohu..Uluni qetësohuni

Tahiri: Qytetarët e kanë të qartë që ky parlament nuk ndahet për shkak të varfërisë, për shkak të pasurisë, kjo sallë ndahet në dysh për shkak të drejtësisë. Këtu në këtë sallë ka një gjysmë që nuk do reformën në drejtësi dhe ka një anë tjetër që do reformën në drejtësi. Këtu në këtë sallë ka ca njerëz që duan ta mbajnë reformën peng dhe ka ca njerëz që janë të dedikuar ti japing vendit drejtësinë. Këtu ka ca njerëz që mbrojnë gjyqtarët dhe prokurorët e korruptuar dhe ka ca njerëz që duan të bëjnë reformën në drejtësi. Këtu ka ca njerëz që janë të gatshëm të bëjnë zhurmë në parlament, mjafton të mbrojnë gjyqtarë dhe prokurorë të korruptuar. Këtu në këtë sallë ka ca njerëz që përfaqësojnë të djeshëm…

Leskaj: Uluni….Pse nervozoheni kur flet për reformën në drejtësi. Po pse mërziteni kur flet për reformën në drejtësi. E di që keni ardhur me plan, por pse mërziteni? Kërkojeni fjalën dhe thoni mendimin tuaj. Nuk ka arsye të ndërpres seancën…pse ta ndërpres?! Pse keni dalë ju aty….

Tahiri: Fjalia e fundit, ne jemi të bindur për reformën në drejtësi. Kjo mazhorancë do bëjë reformë në drejtësi, ju të tjerët suksese në jetë.

Dule: Zoti ministër, do t’ju lutesha pak më tepër përgjegjshmëri sepse ju nuk mund të jeni me përgjegjshmëri të kufizuar sociale. Faktet janë fakte, në vend që tu referoheni statistikave tuaja që për opinionin publik funksionojnë si anekdoda qëndroni mbi problemin. Merrni masa, nuk ka pse tju përfshijë paniku dhe ta demonstroni atë. Nëse ka një grup njerëzish që punojnë kundër reformës në drejtësi me retorikën e tyrë është Rama dhe ju, që reformën në drejtësi e konsideroni të disave kundër disa të tjerëve. Ju keni ushtruar presion ndaj drejtësisë.

Tahiri: Vangjel, i dashur Vangjel kjo reforma në drejtësi është vërtet për disa kundër disa që ta mbësh mend është përnjerëzit e ndershëm kundër gjyqtarëve të korruptuar, për këtë do jetë