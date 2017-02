Tirane – Grabitet makina që transportonte paratë e bankës. Flitet për 7-8 thasë me para

Persona të armatosur dhe me maska kanë grabitur paratë e një banke të nivelit të dytë ë që po transportoheshin me një makinë të blinduar rrugës për në Rinas.

Grabitja është raportuar rreth orës 13:55 minuta.

Mjeti po udhëtonte në mbikalimin e Kasharit kur është zënë pritë nga makina e grabitësve

Nuk ka ende njoftim zyrtar lidhur me grabitjen si dhe nuk dihet as shuma e grabitur

Gazetarja e Ora News Keti Banushi informon se janë grabitur 7-8 thasë, por nuk saktësohet nëse janë me para ose me valutë.

Autorët dyshohet se ishin më shumë se 4

Gazetarja e Ora News, Keti Banushi informon se “Dyshohet për 4 ose më shumë autorë, të cilët ishin të veshur me të zeza, të maskuar dhe të armatosur. Shuma e parave ende nuk duhit, por dyshohet që janë 7 ose 8 thasë me para, që nuk dihen nëse janë valutë apo lekë dhe destinacioni ishte Rinasi.

Ka pasur një përleshje të autorëve me forcat e sigurisë, i kanë kërkuar çelsin shoferit i cili nuk ka pranuar ti japë. Autorët e kanë goditur shoferin dhe më pas kanë thyer xhamat.

Autorët kanë qenë me dy makina, njëra i ka dalë blindit që transportonte para përpara ndërsa makina tjetër ka ardhur nga pjesa tjetër e rrugës dhe ka bllokuar makinën shoqëruese.

Janë marrë në pyetje forcat e sigurisë që shoqëronin makinën. Kanë qenë 4 ose 5 forca të sigurisë që shoqëronin makinën me para.”

Ora 15: 58 Ja dy makinat e djegura tek Ura e Tapizes

Ora News siguron fotot ekskluzive të makinave të djegura. Një makinë tip Benz dhe një Seat Ibiza.

Një automjet që i përket kompanisë dhe një automjet që i përket grabitësve.