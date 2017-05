Tradhëton burrin, dënohet për të larë trupat e vdekur në morg

Një grua iraniane e cila ka tradhëtuar bashkëshortin është dënuar me 74 rrahje me kamzhik dhe 2 vitet e ardhshme do të lajë trupat e vdekur në morg.

35-vjeçarja, e cila fillimisht i mohoi akuzat, pranoi fajësinë pasi hetuesit dhanë dëshmi të pakontestueshme për tradhëti bashkëshortore, sipas Iranian Students’ News Agency, ISNA. Vendimi është dhënë ditën e shtunë nga një gjykatë në kryeqyetin Teheran.

Pas rrëfimit i dashuri i saj është arrestuar dhe u dënua me 99 rrahje. Ai do të dërgohet në një zonë të largët të vendit.