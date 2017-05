Kreu demokrat Lulzim Basha zgjodhi sot ti përgjigjet me ultimatum afatit prej 48 orësh që Rama i la për tu bërë pjesë e zgjedhjeve.

Nga çadra e protestës Basha kërcënoi Ramën duke i thënë se ka 48 ditë përpara se ti shpallim luftë totale për asgjësimin e republikës së vjetër.

Basha: Ky grusht njerëzish kërkon të mbajë kontrollin e pushtetit përmes zgjedhjeve të manipuluara të 18 qershorit. Ky grusht njerëzish dhe kapoja e tij na kanë komunikuar dje një ultimatum se kemi 48 orë për tu bërë dhe ne pjesë e fasadës, pjesë e alibisë, pjesë e teatrit të kukullave.Përgjigjia ime është kjo, ke 48 ditë para se të shpallim luftën totale për asgjesimin e republikës së vjetër. Mosbindja civile, bashkimi i shqiptarëve në çdo formë dhe mjet paqësor demokratik që do të përshkallëzohet me datën 7 në çlirimin e kryeqytetit të lirisë dhe demokracisë, Kavajën, nga tirania e krimit dhe e drogës. Mosbindja civile do të shtrihet në çdo qytet, lagje dhe fshat për të kulmuar me 18 qershor kur shqiptarët e bashkuar do të rimarrin kontrollin fizik të Shqipërisë që u takon vetëm atyre dhe kurrë jo krimit, drogës dhe qeverisë së lidhur me ta.Harroje se mund të trembësh apo blesh PD dhe këtë bashkim të madh qytetar apo aletatët tanë.

Por çfarë është ultimatumi 48 orë

Dje përmes zëdhënëses së saj Komisioni Qendror i Zgjedhjeve la të hapur mundësinë e regjistrimit të partive apo listave të kandidatëve deri më 2 maj 2017.

“KQZ, e ndërgjegjshme për situatën politike në të cilën ndodhet vendi, por edhe e përgjegjshme për detyrën që i është ngarkuar, iu tërheq vemendjen të gjithë faktorëve dhe aktorëve politike se, nëse ende synohen manovra gjithëpërfshirëse, prej datës 3 maj 2017 jo vetëm ligjërisht, po edhe teknikisht shkelim kufirin e pamundësisë së çdo zgjerimi të pjesëmarrjes”

Nisur nga ky afat kryeministri Edi Rama përmes një statusi në facebook deklaroi dje se kishin mbetur 48 orët e fundit të cilat vendosin nëse Partia Demokratike do të marrë kthesën e shpëtimit apo do të tretet në humnerën e vetëshkatërrimit .

Por sot erdhi dhe reagimi i tre anëtarëve te KQZ-së (të zgjedhur nga e djathta,) Hysen Osmanaj, Klement Zguri, Vera Shtjefni e quajtën shkelje flagrante të Kodit Zgjedhor dhe thanë se kryetari i KZQ-së shpik norma të reja ligjore

Në shkelje flagrante të Kodit Zgjedhor, përmes një deklaratë të dytë (dt 30.4.2017), kryetari i KQZ shpik norma të reja ligjore duke vendosur një afat tjetër ligjor për regjistrimin e subjekteve zgjedhore/listave të kandidatëve, datën 3 maj 2017, kur dihet që ky afat ka mbaruar prej më shumë se 20 ditësh.

KQZ nuk mund të krijojë apo ndryshojë afatet ligjore zgjedhore që i ka caktuar Kodi Zgjedhor përmes deklaratave por duhet vetëm t’i zbatojë ato.

Sot Basha paralajmëroi mosbindje civile që do nisë nga Kavaja dhe do të kulmojë më 18 qershor dhe tha Rama nuk do të jetë në gjëndje të qeverisë as për një orë të vetme pas 18 qershorit