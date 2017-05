Vdes rrokeri i famshëm Gregg Allman

Rrokeri i famshëm Gregg Allman, një nga anëtarët themelues të The Allman Brothers Band, ka vdekur në moshën 69-vjeçare.

Allman vdiq në shtëpi në Savannah të Gjeorgjisë, të shtunën, njoftoi faqja e tij zyrtare.

Muzikanti gjeti për herë të parë famë në grupin që krijoi së bashku me vëllain e tij më të madh Duane në vitin 1960.

Në kulmin e saj grupi ishte një element kryesor në stacionet radiofonike dhe albumet e tij renditen ndër më të mirat në historinë e rrokut.

Allman, këngëtari kryesor i grupit, ka shkruar disa nga hitet e tyre më të mëdha si Whipping Post, It’s Not my Cross to Bear dhe Midnight Rider.

Ndër këngët më të njohura të The Allman Brothers Band është Jessica, e cila që nga viti 1973 u përdor si melodi për hapjen e Top Gear.

Tre albumet e para i dhanë atyre një famë të jashtëzakonshme por tragjedia erdhi për to kur Duane, kitaristi më i nderuar në industrinë e rrokut vdiq në një aksident me motor në moshën 24-vjeçare në vitin 1971. Pas një viti një nga anëtarët e tjerë të grupit Berry Oakley vdiq po përsëri në një aksident me motor.

Allman në vitin 1970 filloi përdorimin e drogës dhe në vitin 1995 u bë pjesë e gupit Rock and Roll Hall of Fame.

Pas vdekjes këngëtarja Cher, e cila ishte martuar me të në vitin 1970, shkroi në një postim në Twitter “Nuk kam asnjë fjalë” dhe postoi një fotografi ku kishin dalë së bashku.