Vdiq në moshë 83 vjeçare – Ndahet nga jeta ish-diktatori i Panamasë, Manuel Noriega

Ish-diktatori i Panamasë, Manuel Noriega, ka ndërruar jetë në moshën 83-vjeçare, teksa nuk ka mundur t’i mbijetojë një hemoragjie cerebrale, pavarësisht përpjekjes nga ana e mjekëve.

Noriega ishte liruar nga burgu në janar të këtij viti, me qëllim që bënte një ndërhyrje për heqjen e tumorit në tru. Lajmi i ndarjes së tij nga jeta u konfirmua nga burime zyrtare, të cilat bënë të ditura se ndihma mjekësore për ish-diktatorin u dha në spitalin e Santo Tomas, në qytetin e Panamasë.

Gjeneral Manuel Antonio Noriega ishte fillimisht një udhëheqës ushtarak e më pas një diktator që arriti të vendoste Panamanë nën kontrollin e tij Panamanë nga viti 1983 e deri në momentin kur ushtria amerikane, e largoi nga pushteti në vitin 1989.

Ai është shpallur fajtor nga gjykatat e Shteteve të Bashkuara, Francës dhe Panamasë, për vepra të shumta penale, ku më kryesoret mund të përmenden trafikimi i drogës, vrasja, etj.

Historia e Manuel Noriegës megjithatë ka polemika të shumta. Ish-gjenerali mund të konfirmohet se ka patur fillimisht lidhje me Agjensinë Qëndrore të Inteligjencës amerikane, duke u bërë një nga burimet kryesore të indormacionit për CIA-n.

Kjo gjë vërtetohet nga fotografi të takimeve të tij me zyrtarë të shumtë amerikanë, përfshirë këtu ish-drejtuesin e CIA-s dhe njëkohëisht ish-Presidentin, George H VV Bush. Megjithatë, marëdhëniet mes palëve u ashpërsuan me ardhjen e Noriegës në pushtet. Sipas informacioneve zyrtare, shkak bë rritja e konsiderueshme e sasisë së kokainës që Noriega trafikonte në brigjet e Shteteve të Bashkuara. Ai padyshim do të mbahet mend si diktatori i lidhur më së shumti me botën e krimit.

Pas ndërhyrjes së amerikanëve në Panama, Noriega u arretua si burgosur lufte dhe u dërgua menjëherë në Shtetet e Bashkuara, ku qëndroi si i burgosur nga viti 1992 kur u dha dënimi për të, e deri në shtator të 2007. Më pas, ai u ekstradua drejt Francës ku qëndroi i Burgosur deri në 2011 e që prej atëherë, vuante dënimin prej 20 vitesh burgim në Panama.

