Veliaj sfidon tifozët e Tiranës: Ejani merrni aksionet po keni takat t’i mbani

Kryetari i bashkisë së Tiranës Erion Veliaj sfidon tifozët e Tiranës të cilët nuk pranojnë që Partizani të luajë ndeshjet në stadiumin “Selman Stërmasi”

“Ejani dhe merrni aksionet nëse kanë takat ti mbajnë” tha Veliaj në një intervistë ekskluzive të transmetuar mbrëmë në “Ora Skaner” në Ora News.

Veliaj e quajti të turpshme aktin e disa tifozëve të Tiranës të cilët tentuan të dëmtonin stadiumin dhe ia bëri të qartë se në Tiranë nuk paguajnë taksë vetëm tifozët e Tiranës.

Veliaj foli dhe për ambicien e tij për të zeruar borxhin prej 2 milionë eurosh që kluvi i futbollit Tirana ka.

Erion Veliaj: Nuk mund të karakterizojmë 99 % e tifozerisë së Tiranës, që janë dinjitozë me një minorancë të papërfillshme që bëri një gjest për të cilën shpresoj që ata vetë janë ndjerë të turpëruar pasi kjo është e paprecedentë. T’u imponoshesh lojtarëve dhe të dhunosh lojtarët?! Ata lojtarë që punojnë në kushte të vështira?! Atë president që po e mban me thonj atë ekip nga paraardhësi im që e la me 2 milionë euro borxh. E kuptoj që për dikë kjo është statistikë, por për atë që duhet të paguajë kjo është sakrificë.

Statistikë mund të jetë për një tifoz të painformuar, por për një që po lë pasurinë e shtëpisë së vet është sakrificia më e madhe. Kur këta njerëz të kenë bërë sakrifica të tilla për të mbajtur ekipin në këmbë atëherë mund të kenë të drejtë të shprehen në mënyrë të dhunshme, por mua më vjen keq që një ekip tjetër i qytetit.

Në Tiranë nuk paguajnë taksë vetëm tifozat e Tiranës, – se po të qe ashtu do falimentonim, ka tifozë të Dinamos, Partizanit, tani të Farkës, Dajtit, kështu që Partizani është ekip i këtij qyteti. Më vjen keq që kur Tirana është në vështirës financiare, Partizani paratë që ka shkon ia jep Elbasanit kur fare mirë mund tia japë Tiranës. Ato 5 mln lekë, që më duket se është një ndeshje, mbulohen disa shpenzime

Oferta ime ka qenë e hapur dhe për klubet e tifozëve. A i doni 34 % të aksioneve të Bashkisë?! Keni takat ti mbani siç i mban Barcelona, apo një pjesë e Real Madridit?! Pra aksionet ti mbajnë tifozët. Po kanë takat të vijnë ti marrin që nesër. Në të kundërt ofruesit të parë që është dhe Presidenti do i jap dhe aksionet e bashkisë sepse është më mirë ta ketë gjithë fuqinë vetë. Sepse tashmë e ka shumicën dhe bashkia thjesht duhet të mbajë iso por me një burokraci shumë të lartë. Ndërkohë më mirë ta ketë 100 % klubi, presidenti me tifozët, ose presidenti dhe më pas ne këtë ia japim në formë granti.

Kjo është më e kollajtë se ngërci ku jemi sot ku fillimisht duhet të bëjmë auditin e këtyre 2 milionë eurove borxh.

Si u krijua debi nga bashkia kur drejtohej nga Lulzim Basha dhe më pas të bëjmë një skedul të borxheve që unë kam premtuar publikisht që do ti laj.

Kemi një program konkret. Shohim sa do të fshijmë llogaritë përmes një procesi auditi, pra psh nëse janë borxhe në sigurime shoqërore si mund ti paguajmë direkt aty, ose në ujësjellës kanalizime, apo OSHE si mund të bëjmë pagesat aty. Të gjejmë të gjitha mënyrat sesi të zerojmë borxhet e Tiranës dhe kjo është ambicia ime për Tiranën.