Vijojnë hetimet – Grabitja në Rinas, policia: Ja 8 shkeljet e kompanisë private të sigurisë

Policia e Shtetit vijon hetimet për grabitjen e një dite më parë në Rinas. Drejtori për Rendin dhe Sigurinë Altin Qato në një dalje për mediat tha se krahas hetimeve për zbulimin e autorëve janë ngritur dhe gripet e punës për gjetjen e përgjegjësve.

Ai tha se kompania private e sigurisë ka shkelur rregullat gjatë shoqërimit të vlerave monetare.

Qato: Çështja në hetim dhe po ndiqet me përparësi të lartë nga policia e shtetit në bashkëpunim me prokurorinë për krimet e rënda. Përveç punës që po bëhet për zbulimin e autorëve policia ka ngritur grupet e punës për të analizuar përgjegjësitë e strukturave përkatëse lidhur me sigurinë e transportit të vlerave monetare.

Bazuar në shkeljet e kryera, shtoi Qato, Komisioni i Shqyrtimit të Kërkesave për licensimin dhe çertifikimin në Drejtorinë e Përgjithshme për sigurinë publike gjatë paradites së sotme ka vendosur heqjen e çertifikatës së titullarit kompanisë “Jaguar”.

Subjekti privat i sigurisë fizike “Jaguar” ka shkelur këto rregulla

-Mjetet për transportin e vlerave monetare ishin të modifikuara dhe nuk plotësonin kriteret. Pabvarësisht se ne lejen e lëshuar nga Drejtoria Rajonale e Shërbimit të Transportit Rrugor janë shënuar automjete të prodhimit të veçantë

-Kamerat e instaluara në mjetin e blinduar nuk ishin të aktivizuara në momentin e ndodhjes së ngjarjes

-Njëri nga drejtuesit e mjetit të blinduar nuk kishte autorizim për të qarkulluar me këtë mjet

-Punonjësit e shërbimit ishin të pajisur me armë zjarri por nuk kanë reaguar në përputhje me ligjin për përdorimin e armëve

-Mjetet e gjurmimit nuk ishin vendosur sipas proçedurave standarte për shoqërimin e vlerave monetare

-Dy automjetet e shoqërimit të vlerave monetare nuk kishin logon dhe stemën e shoqërisë private të sigurisë fizike

-Punonjësit e shërbimit të eskortës nuk kanë njoftuar punonjësit e policisë së shtetit dhe nuk kanë bashkëpunuar me to në momentin e ndodhjes së ngjarjes sipas proçedurave standarte.

-Qendra e kontrollit të shoqërisë private të sigurisë fizike “Jaguar” nuk funksionoi për menaxhimin e këtij shërbimi.