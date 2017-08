Vizita – Kotzias në Shkup, pa pritshmëri të mëdha

Ministri i jashtëm grek, Nikos Kotzias, do të vizitojë në mesjavë Shkupin, në kthim të vizitës që kreu dy muaj më parë në Athinë, homologu i tij maqedonas, Nikola Dimitrov.

Sipas medias greke, pritshmëritë nga kjo vizitë janë të vogla, megjithëse shefi i diplomacisë greke i mban letrat të mbyllura.

E përjavshmja “To Vima” vë në dukje se pala greke do të përpiqet të lëvizë në një vijë të mesme, ku nga njëra anë nuk do të lejojë Shkupin që të përvetësojë frymën konstruktive të muajve të fundit, dhe nga ana tjetër të bëjë të qartë se ende nuk janë krijuar premisat për një zgjidhje të shpejtë të mosmarrëveshjes për çështjen e emrit.

Athina vlerëson se qeveria e re maqedonase dëshiron përshpejtimin e integrimit euro atlantik, e më së pari anëtarësimin në NATO; madje ka propozuar që ky anëtarësim të bëhet me emrin provizor të vendit, pra Ish-Republika Jugosllave e Maqedonisë. Por Athina e ka kundërshtuar, me argumentin se kjo bie ndesh me vendimin e samitit të Bukureshtit të vitit 2008. Aty, vendet anëtare të NATO-s kanë rënë dakord që Maqedonia do të bëhet pjesë e Aleancës vetëm nëse zgjidhet çështja e emrit, thotë Athina.

Edhe pse është e qartë që Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimi Evropian e sidomos Gjermania, dëshirojnë gjithashtu zgjidhjen e shpejtë të pengesës së emrit, askush prej tyre nuk mund të ushtrojë presion të pakufishëm ndaj Athinës për tërheqje nga qëndrimi i saj konstant. Aq më tepër që gjithë qeveritë greke të viteve të fundit kanë deklaruar se pala e tyre i ka bërë kompromiset e mundshme dhe prandaj pritet që me të njëjtën frymë konstruktive të bëjë edhe Shkupi lëshimet e veta.

Sa i përket axhendës së ministrit Kotzias në Shkup, burime diplomatike në Athinë që folën për Ora News, thanë se një nga temat kryesore të diskutimit do të jetë për masat e krijimit të besimit. Të dyja palët synojnë që të implementojnë edhe më mirë këto masa, një proces që ka nisur qysh vitin e kaluar.

Ministri i jashtëm grek do të shkojë në Shkup në rrugë tokësore, përmes Selanikut, ashtu siç ka bërë edhe më parë. Ky itinerar ndiqet me qëllim që të shmanget përdorimi i aeroportit të Shkupit, i cili pej vitit 2006 ka marrë emrin “Aleksandri i Madh”, duke shkaktuar reagimet e ashpra të Athinës që e akuzon vendin fqinj për uzurpim të historisë.